FC Barcelona – Richiesta di dimissioni per Bartomeu e la Junta

Questo pomeriggio si è celebrata una riunione directiva straordinaria non ufficiale nella quale si dovevano discutere i provvedimenti da prendere per cercare di ristabilire una crisi istituzionale che sta prendendo, in queste ultime settimane, delle pieghe sempre più preoccupanti. Per fare un parallelismo attuale con i mercati finanziari, il trend del FC Barcelona è decisamente in rosso e sta precipitando sempre più in una spirale di panico che porta a un sentiment di sfiducia con conseguenti vendite di massa e un crollo verticale del mercato azionario. Se in questa sera Wall Street sta vedendo numeri da profondo rosso nel settore tecnologico, a Barcelona si è celebrata una riunione informale della Junta Directiva del FC Barcelona conclusasi con la richiesta di dimissioni di Bartomeu. Il clima è teso intorno al club per tutta la sequela di accadimenti che hanno messo in evidenza il maldestro comportamento di questo gruppo dirigente. E questa sera lo è stato ancora di più in seno alla junta. Alcuni membri del direttivo avrebbero chiesto le dimissioni di Bartomeu e la indizione di nuove elezioni anticipate al termine della stagione.

Essendo questa celebratasi oggi una riunione informale, non si sono potute prendere delle decisioni ufficiali avente valore vincolante. Conseguentemente si è deciso di indire una nuova riunione della Junta, questa volta avente tutti i crismi protocollari, al fine di proporre ufficialmente la questione delle dimissioni e l’anticipazione delle elezioni presidenziali a questa estate. Ricordiamo che il mandato della Junta in carica è valevole fino al 2021. La convocazione della prossima Junta straordinaria avrà luogo nei prossimi giorni, probabilmente giovedì prossimo. Una apertura ufficiale di una crisi a stagione in corso è ovviamente non consigliabile per tutti gli sviluppi negativi e gli strascichi che una situazione di quel genere potrebbe comportare anche a livello sportivo (candidati presidente con nuovi progetti, nuovi allenatori, giocatori ecc). L’unica soluzione al momento auspicabile per mettere fine a una crisi istituzionale senza precedenti, almeno dal 1988, è quella di portare a termine questa stagione e celebrare le nuove elezioni che possano portare pace e serenità, a livello istituzionale e sportivo al FC Barcelona.