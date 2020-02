FC Barcelona – Vittoria sofferta del Barça nella serata di Fati

Vittoria sofferta del Barcelona nella gara casalinga contro il Levante. 2-1 il risultato finale con doppietta di Ansu Fati.

Il Barça di Setién 2 è la squadra che non ti aspetti; una formazione piena di sorprese. Non tanto dal punto di vista degli uomini, quanto dall’aspetto tattico. Una squadra molto più verticale, rapida, pronta a lanciarsi in avanti con velocità e giungere in area avversaria con tre passaggi. Se non fosse per la presenza di Quique in panchina si direbbe che il tecnico non è lo stesso delle prime uscite. Non abbiamo più visto quel possesso di palla lento, noioso, inutile e privo di profondità mostrato nelle prime gare. Contro il Levante non abbiamo più visto passaggi fini a se stessi che comportavano solo l’addormentamento di gioco e manovra. I passaggi sono pregiudiziali a creare il massimo danno, nell’immediato, all’avversario. Con una maggiore verticalità e profondità della manovra, unita a una velocità del tocco negli spazi stretti, il Barça è stato subito molto pericoloso. Come conseguenza sono fioccate le occasioni da rete tra le quali una traversa colpita da Semedo; e i goal. Nel primo tempo sono stati due, entrambi di Ansu Fati su assist di Leo Messi. Il ragazzo è alla prima doppietta in prima squadra e alla quarta rete totale in Liga.

Insieme a queste novità tattiche, la squadra ha mantenuto alta la pressione, recuperando velocemente la palla per riproporre pericolosamente l’azione offensiva. Il pubblico ha ampiamente gradito la prestazione della squadra, rimarcando in molti momenti il proprio apprezzamento con applausi e ovazioni.

La ripresa è stata più equilibrata nel suo svolgimento anche grazie ai cambi di Paco Lopez per il Levante. La squadra di Valencia ha velocizzato l’azione, dando fantasia al gioco levantino e peso offensivo. Gli ospiti hanno così impegnato in più occasioni Ter Stegen che ha dovuto capitolare a due minuti dalla fine del recupero. Il 2-1 finale non mette il Barça dal riparo dai soliti problemi di calo mentale e fisico di questa stagione. Se nei primi 45′ Ter Stegen non ha dovuto effettuare una sola parata e il Barça ha dominato l’avversario, non rischiando mai, nella ripresa le maglie della squadra si sono allargate e il Levante ha trovato spazi, verve e linfa offensiva. Nonostante le innumerevoli occasioni in attacco, la squadra di Setién non è riuscita a segnare la terza rete, tenendo in gara l’avversario, che ha ribattuto colpo su colpo. In questa fase il portiere tedesco si è irto a baluardo difensivo salvando la propria squadra in almeno quattro circostanze.

I tre punti guadagnati oggi rimettono il Barça in scia del Madrid, ma lasciano aperti interrogativi non ancora risolti. Il calo fisico della squadra nelle parti conclusive delle partite rimane un segnale di allarme importante per il prosieguo della stagione a cui si dovrà porre rimedio al più presto se si vorranno avere mire su una stagione costellata di titoli e trofei, al momento un traguardo difficilmente raggiungibile.

Dal punto di vista dei singoli giocatori una menzione particolare la merita Ansu Fati per la prestazione tutta, fatta di maturità, numeri, incisività. Meno attivo del solito Griezmann, per la verità colpevolmente ignorato dai compagni nella scelta della distribuzione del gioco offensivo. Messi ha duettato molto con Ansucercandolo costantemente anche a discapito del francese.