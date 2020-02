Fc Messina-Savoia streaming gratis e diretta tv Serie D, dove vedere il match 23 febbraio

Fc Messina-Savoia, sfida al vertice nel girone I. I padroni di casa di mister Gabriele sono reduci dalla sconfitta contro il Giugliano che li ha relegati al quarto posto con 42 punti in classifica. Al contrario gli ospiti hanno vinto 4-0 il match casalingo contro il Licata e cercano un altro successo per rimanere in scia del Palermo capolista distante sette punti. Il match Fc Messina-Savoia, valevole per la venticinquesima giornata del girone I della Serie D 2019/20, si gioca domenica 23 febbraio alle ore 15.00 nello stadio Franco Scoglio del capoluogo siciliano. L’Osservatorio Nazionale del Ministero dell’Interno ha vietato la trasferta ai tifosi campani perché ha classificato il match tra quelli ad alto profilo di rischio. Si registrano tre precedenti in gare ufficiali tra le due squadre con una vittoria degli oplontini nel 2014 e due pareggi.

Fc Messina-Savoia, le parole di mister Gabriele. L’allenatore dei siciliani ha parlato così del match di domenica: “Loro sono secondi meritatamente e a dicembre si sono pure rinforzati, com’è giusto che sia se punti al salto di categoria. Noi ci presenteremo alla sfida con la determinazione giusta, coscienti dei nostri mezzi. Dopo le prossime tre sfide il nostro calendario, rispetto ai concorrenti in zona playoff, potrebbe sembrare più semplice: non e? cosi?. Sara? indispensabile giocare al massimo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Così raggiungeremo il nostro obiettivo. Dalla mia squadra pretendo sempre un atteggiamento propositivo”.

Fc Messina-Savoia, diretta tv e streaming. Non è prevista copertura televisiva per il match in programma domenica 23 febbraio. Per chi volesse seguire la sfida sul web può consultare le dirette testuali dei vari siti.