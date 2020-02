VERSO FIORENTINA-ATALANTA: CONCENTRAZIONE E OTTIMISMO PER RISCATTARE IL PAREGGIO CONTRO IL GENOA – L’Atalanta è pronta per la sfida contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi: una partita fondamentale sia per il consolidamento europeo (i nerazzurri sono al quarto posto in classifica) che per riscattare il pareggio conquistato con il Genoa. Dall’altra parte ci sono i viola che hanno intenzione di raggiungere il prima possibile la zona Europa League. Indipendentemente da quelli che sono i pronostici pre gara, i prospetta una grande battaglia calcistica sia sugli spalti che in campo (specialmente dopo quello che è accaduto agli ottavi di finale di Coppa Italia), ed ecco il programma odierno della Dea al Centro Bortolotti di Zingonia in vista di Fiorentina-Atalanta.

FIORENTINA-ATALANTA: IL PROGRAMMA ODIERNO AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA

DE ROON SQUALIFICATO, MA LA SQUADRA E’ AL COMPLETO. POSSIBILITA’ PER TAMEZE DAL PRIMO MINUTO? – Come riportato sul sito ufficiale dell’Atalanta Bergamasca Calcio, la squadra si allenerà tranquillamente al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse per concentrarsi al meglio per la partita contro la Fiorentina. Tra i tanti da contare anche Marten De Roon che, nonostante la mancanza di un problema fisico, non sarà presente al Franchi per squalifica. Scatta l’ora di Tameze? Staremo a vedere cosa deciderà Gian Piero Gasperini nei prossimi giorni.