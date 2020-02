VERSO FIORENTINA-ATALANTA: CONCENTRAZIONE E OTTIMISMO PER RISCATTARE IL PAREGGIO CONTRO IL GENOA – L’Atalanta è pronta per la sfida contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi: una partita fondamentale sia per il consolidamento europeo (i nerazzurri sono al quarto posto in classifica) che per riscattare il pareggio conquistato con il Genoa. Dall’altra parte ci sono i viola che hanno intenzione di raggiungere il prima possibile la zona Europa League. Indipendentemente da quelli che sono i pronostici pre gara, i prospetta una grande battaglia calcistica sia sugli spalti che in campo (specialmente dopo quello che è accaduto agli ottavi di finale di Coppa Italia), ed ecco il programma odierno della Dea al Centro Bortolotti di Zingonia in vista di Fiorentina-Atalanta.FIORENTINA-ATALANTA: IL PROGRAMMA ODIERNO AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA

SQUADRA PRONTA A PARTIRE PER FIRENZE: GLI ULTIMI ACCERTAMENTI PER AFFRONTARE FIORENTINA-ATALANTA AL MEGLIO – Come riportato sul sito ufficiale della squadra, l’Atalanta si allenerà a Zingonia come da programma per gli ultimi preparativi in vista della partenza per Firenze. Squadra al completo (aldilà della squalifica di Marten de Roon), compreso anche il tridente offensivo formato da Ilicic, Gomez e Zapata. Per quanto concerne in termini di formazione, la Dea probabilmente scenderà in campo con la formazione tipo: in quanto non è stato riscontrato nessun infortunio (escludendo Sutalo) nei giorni scorsi.