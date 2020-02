FIORENTINA-ATALANTA: APPUNTAMENTO DA NON PERDERE – Sulla carta può sembrare una partita scontata, ma tutti gli elementi che hanno arricchito questo match (dai passati storici alle polemiche negli ultimi anni) possono rendere il contesto sia caldo che aperto dal punto di vista calcistico. Fiorentina-Atalanta non è mai un match banale, e nel momento in cui in palio ci sono punti pesanti per l’Europa, tutto vale doppio. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno la grande opportunità di salire al quarto posto dopo la sconfitta della Roma contro il Bologna; i viola non vogliono perdere il treno europeo. In termini tattici, alla Dea mancherà uno cone Marten de Roon a centrocampo: i pronostici danno Freuler favorito, ma se scattasse l’ora del neo acquisto Tameze?

TAMEZE, UN VICE DE ROON A TUTTI GLI EFFETTI: PRIMA PRESENZA NERAZZURRA IN CAMPO – Il numero 15 atalantino non è presente a Firenze per squalifica, ma la Dea è ben coperta a centrocampo: tanto da avere molte scelte di formazione. I pronostici parlando di un duo Freuler-Pasalic, ma è Tameze quello che, sulla carta, ha caratteristiche più o meno simili a Marten De Roon. Per lui potrebbe rappresentare l’opportunità di esordire con la maglia nerazzurra e sfornare una prestazione convincente. Staremo a vedere chi schiererà Gian Piero Gasperini in termini di formazione.