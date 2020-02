FIORENTINA-ATALANTA FORMAZIONI: POCHE ORE PRIMA DELL’INIZIO DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una partita fondamentale per entrambe vista la grande posta in palio: i viola di Iachini vogliono una vittoria per cercare di agganciare il treno delle prime dieci e possibilmente candidarsi per un posto all’Europa; mentre i nerazzurri vogliono arrivare allo scontro diretto contro la Roma (valevole per il quarto posto) con un colpo esterno, approfittando anche della caduta dei giallorossi stessi. Visti anche gli ottavi di Coppa Italia si prospetta un clima molto caldo, e ci si aspetta un match apertissimo. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le ultimissime per quanto concerne la formazione della Dea in termini di scelte.

FIORENTINA-ATALANTA FORMAZIONI: LE ULTIMISSIME

CALDARA SFAVORITO, CASTAGNE IN POLE SULLA DESTRA, A CENTROCAMPO C’È FREULER – In termini tecnico tattici, l’Atalanta sembra intenzionata a portare alcuni cambiamenti per quanto concerne le formazioni. Al dettaglio: Timothy Castagne è favorito sulla destra rispetto ad Hateboer; Caldara molto probabilmente si siederà in panchina favorendo un Djimsiti crescente; centrocampo con Freuler prima scelta (e occhio anche ad un possibile approdo di Tameze visto che De Roon è squalificato).

FIORENTINA-ATALANTA FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.