FIORENTINA-ATALANTA FORMAZIONI: LA PRESENTAZIONE DI UN MATCH CALDISSIMO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando per la sfida contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una partita fondamentale per entrambe vista la grande posta in palio: i viola di Iachini vogliono una vittoria per cercare di agganciare il treno delle prime dieci e possibilmente candidarsi per un posto all’Europa; mentre i nerazzurri vogliono arrivare allo scontro diretto contro la Roma (valevole per il quarto posto) con un colpo esterno. Visti anche gli ottavi di Coppa Italia si prospetta un clima molto caldo, e ci si aspetta un match apertissimo. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta.

FIORENTINA-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I padroni di casa scenderanno in campo con un 3-5-2 dove l’attacco sarà composto da Federico Chiesa e Cutrone. Centrocampo abbastanza compatto con Pulgar pronto a dare una mano anche in fase offensiva; chiavi della difesa affidate a Cáceres, Milenkovic e Pezzella. Per quanto riguarda invece l’Atalanta classico 3-4-1-2 con il trio Zapata-Ilicic-Gomez presente. Occhio a centrocampo dove in assenza di De Roon, oltre a Freuler e Pasalic, potrebbe anche giocare Tameze.

FIORENTINA-ATALANTA FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini