Squadra in difficoltà, entri per spaccare la partita, risulti decisivo e porto l’intera posta in palio a casa. Questo è il genere di giocatore che all’Atalanta serve come il pane, e ieri si è tramutato in quella pedina che in estate è stata presa proprio per questo: Ruslan Malinovskyi. Il numero 18 atalantino ha cambiato completamente gli esiti allo stadio Artemio Franchi, segnando un goal tanto straordinario quanto importante ai fini della classifica finale. Certo, il girone di ritorno sentenzierà tutto quanto, ma non si può negare che per il trequartista ucraino sia un punto di partenza per sbloccarsi definitivamente sotto tutti i punti di vista.

RUSLAN MALINOVSKYI, QUANDO LA PAZIENZA RIPAGHERÀ L’ATALANTA – La stagione di Malinovskyi è stata molto altalenante, tra prestazioni convincenti (nella quale si vedeva in maniera evidente il suo talento) e partite dove non risultava decisivo a partita in corso. Era necessario cambiare rotta per aiutare l’Atalanta a raggiungere la Champions League, e contro la Fiorentina Ruslan ha sfornato una prova di lusso: pressing, tecnica, dribbling, fisicità e il goal vittoria verso la fine. Tutti elementi necessari per ribaltare una situazione delicata: specialmente quando si tratta di raggiungere quel salto di qualità. Per il numero 18 atalantino può diventare un punto di partenza: serve assolutamente il suo zampino per vincere match di questo tipo. Il campo darà le sue sentenze, ma se la pazienza è la virtù dei campioni, il giocatore ucraino diventerà il “miglior acquisto” invernale.