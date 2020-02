Foggia-Audace Cerignola: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 2 febbraio

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Pino Zaccheria si disputerà il match tra Foggia-Audace Cerignola, valevole per la 22.a giornata (5.a del girone di ritorno) del campionato di Serie D girone H.

Foggia-Audace Cerignola, presentazione del match

Derby foggiano molto importante per la classifica visto che i padroni di casa si trovano al quarto posto con 42 punti e a -5 dalla capolista Bitonto, mentre gli ospiti sono quinti con 42 punti.

I satanelli in questo girone di ritorno hanno accusato un calo di risultati che gli sono costati parecchi punti, nonostante un calendario abbastanza agevole: solamente un successo in casa contro la Nocerina a fronte di due pareggi molto deludenti contro il Fasano e il fanalino di coda Agropoli e la sconfitta sul campo del Gravina, formazione di centro classifica. Gli uomini di mister Ninni Corda non potranno sbagliare la gara odierna per non rischiare di non compromettere ad inizio febbraio la promozione in Serie C, obiettivo del club ad inizio campionato.

La formazione gialloblu del tecnico Vincenzo Feola, che ricordiamo tre mesi fa ha preso il posto dell’esonerato Alessandro Potenza, in questo suo periodo di interregno ha portato la sua squadra dal quint’ultimo posto fino al quarto con una striscia di otto vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Con l’allenatore napoletano la squadra ha cambiato passo fino ad arrivare in piena zona playoff e con possibilità ancora di promozione dopo averla sfiorata la scorsa stagione dove non sono bastati i 75 punti per superare l’AZ Picerno che ha chiuso con 78.

Nel match d’andata giocato lo scorso 29 settembre allo stadio Domenico Monterisi, i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Campagna alla mezz’ora della ripresa. Allo stadio Pino Zaccheria sono cinque i precedenti tra le due squadre con i satanelli sempre vincenti.

L’arbitro della gara sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cipolletta di Avellino e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia (Napoli).

Foggia-Audace Cerignola, probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Di Stasio; Carboni, Viscomi, Di Jenno; Di Masi, Staiano, Gerbaudo, Gentile, Campagna; Tortori, El Ouazni.

S.S.D. AUDACE CERIGNOLA (4-2-3-1): Cappa; Russo, Caiazza, Longhi, Tancredi; Coletti, Di Cecco; Sansone, Longo, Loiodice; Rodriguez.

Foggia-Audace Cerignola, diretta tv e streaming

Il match della 22.a giornata del campionato di Serie D girone H tra Foggia-Audace Cerignola sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato dei rossoneri. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. La telecronaca sarà a cura di Antonio Di Donna.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Foggia (o del Palermo) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.