Gabriel Jesus-Juventus, i bianconeri interessati al bomber del City, via Higuain?

La presa d’assalto dei top club europei nei confronti dei gioielli presenti in rosa nel Manchester City, sembra non avere fine. Gli Sky Blues – impegnati questa sera contro il West Ham – sono stati esclusi dalle coppe europee per i prossimi due anni. Ciò potrebbe portare a una vera e propria fuga da parte di molti giocatori di classe presenti. Il bomber brasiliano Gabriel Jesus, è uno di questi.

Il classe 1997 ha dimostrato di avere una certa confidenza con il gol da quando è arrivato alla corte di Guardiola. Inizialmente, Pep lo preferiva ad Aguero addirittura. Poi El Kun ha dimostrato la sua classe sul campo, tornando titolare a suon di gol. Jesus è finito in panchina, rimanendo sempre utilissimo alla squadra.

Juventus interessata, Sarri è un’estimatore del brasiliano

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus di Maurizio Sarri è fortemente interessata alle prestazioni dell’attaccante brasiliano. La sua duttilità in zona offensiva, piace moltissimo a Sarri così come le indiscutibili abilità tecniche dell’ex Palmeiras. Qualora dovesse arrivare Gabriel Jesus, la Juventus dovrà privarsi di Gonzalo Higuain. Il brasiliano costa 70 milioni di euro e la Juventus vorrà fare cassa con l’attuale numero 21, tornato alla base in questa stagione dopo i fallimentari prestiti con Milan e Chelsea.