Gent – Roma diretta tv e streaming gratis, dove vedere il match oggi 27 Febbraio

Sedicesimi di ritorno di Europa League con la sfida tra Gent – Roma con i giallorossi che dovranno difendere lo 0-1 conquistato in casa una settimana fa.

Ritorno dei secidesimi di Europa League con la sfida tra Gent – Roma che vale l’accesso agli ottavi di finale con i giallorossi, guidati da Fonseca, avanti nel punteggio per 1 a 0 conquistato all’Olimpico. Pochi dubbi per la formazione di casa che, rispetto agli undici dell’andata, fanno un solo cambio ovvero Castro-Montes al posto di Lustig tra gli uomini più in difficoltà nella sfida all’Olimpico: Depoitre e David guideranno l’attacco supportati a centrocampo da Odjidja-Ofoe, Owusu, Bezus e Kums per provare a mettere in difficoltà la formazione giallorossa. Pochi dubbi anche sponda Roma con Fonseca che ha già le idee chiare sugli undici che scenderanno in campo: confermato il 4-2-3-1 con Dzeko unica punta supportato da Mhkitaryan , Carles Perez e Kluivert alle sue spalle. Difesa composta da Spinazzola e Kolarov sulle fasce con Smalling e Mancini centrali mentre in mediana agiranno Veretout e Cristante con Pellegrini e Diawara assenti per inforunio.

La sfida di ritorno tra Gent – Roma avrà inizio alle 18.55 e verrà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali 201 Sky Sport Uno e 253 Sky Calcio 3. Inoltre, sempre per gli abbonati, Sky mette a disposizione l’app SkyGo per seguire in diretta streaming l’intero evento dal proprio tablet o dal smartphone.