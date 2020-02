Giovani talenti del calcio: i migliori 50 wonderkids individuati dalla UEFA

Come ogni anno la UEFA ha pubblicato la lista dei migliori 50 giovani talenti del calcio da tenere d’occhio nella stagione in corso e non solo. Si tratta di giocatori under-21 che hanno già dimostrato di avere qualità importanti e di poter fare la differenza nei loro club di appartenenza. Alcuni sono già protagonisti nelle coppe europee, la Champions League e l’Europa League, altri, invece, lo saranno presto. Su di loro gli occhi delle big del calcio, pronte ad accaparrarseli a suon di milioni in sede di calciomercato. Ecco, dunque, la lista stilata dalla UEFA.

I MIGLIORI 50 GIOVANI TALENTI DEL CALCIO:

Yacine Adli (19, Bordeaux)

Blendi Baftiu (21, Ballkani)

Alessandro Bastoni (20, Inter)

Myron Boadu (18, AZ)

Domagoj Bradarić (20, LOSC Lille)

Eduardo Camavinga (17, Rennes)

Rayan Cherki (16, Lione)

Jonathan David (19, Gent)

Zuriko Davitashvili (18, Rubin Kazan)

Dodô (21, Shakhtar Donetsk)

Odsonne Édouard (21, Celtic)

Dimitris Emmanouilidis (19, Panathinaikos)

Fábio Silva (17, Porto)

Ansu Fati (17, Barcellona)

Florentino Luís (20, Benfica)

Bryan Gil (18, Siviglia)

Mason Greenwood (18, Manchester United)

Reece James (20, Chelsea)

Boubacar Kamara (20, Marsiglia)

Lee Kang-in (18, Valencia)

Michał Karbownik (18, Legia Varsavia)

Vadim Karpov (17, CSKA Mosca)

Sékou Koïta (20, Salisburgo)

Jules Koundé (21, Siviglia)

Dejan Kulusevski (19, Parma)

Diego Lainez (19, Betis)

Noa Lang (20, Ajax)

Bogdan Lednev (21, Dynamo Kiev)

Dennis Man (21, FCSB)

Gabriel Martinelli (18, Arsenal)

Nikola Moro (21, Dinamo Zagabria)

Rafael Leão (20, Milan)

Troy Parrott (17, Tottenham)

Strahinja Pavlović (18, Partizan)

Panagiotis Retsos (21, Bayer Leverkusen)

Bukayo Saka (18, Arsenal)

Oihan Sancet (19, Athletic Club)

Arnór Sigurdsson (20, CSKA Mosca)

Boubakary Soumaré (20, LOSC Lille)

Calvin Stengs (21, AZ)

Magomed-Shapi Suleymanov (20, Krasnodar)

Dominik Szoboszlai (19, Salisburgo)

Tomás Tavares (18, Benfica)

Tetê (19, Shakhtar Donetsk)

Tomás Esteves (17, Porto)

Francisco Trincão (20, Braga)

Maarten Vandevoordt (17, Genk)

Zinho Vanheusden (20, Standard Liegi)

Yari Verschaeren (18, Anderlecht)

Dušan Vlahović (19, Fiorentina)