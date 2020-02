Giudice Sportivo, gli squalificati per la 23° di Serie A: derby di Milano senza un big

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del ventesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono 10, tutti per una giornata di gioco effettivo. Fra loro ben due giocatori del Genoa che non potranno scendere in campo per il match casalingo al Luigi Ferraris con il Cagliari di Maran. Di seguito l’elenco completo di tutti i giocatori squalificati.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Amrabat (Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco:

Behrami (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

Pellegrini (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO

Bastoni (Inter): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Cigarini (Cagliarti): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

De Roon (Atalanta): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Elmas (Napoli): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Poli (Bologna): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Romero (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione);

Torregrossa (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione);