Giudice Sportivo, gli squalificati per la 26° di Serie A: ‘Emergenza Coronavirus’, dopo i match sospesi chi salterà il turno di Campionato?

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del ventiseiesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono cinque, tutti per una giornata di gioco effettivo, di cui uno a seguito di espulsione nell’ultimo turno di Campionato. A seguito dell’emergenza ‘Coronavirus’ i giocatori che per squalifica avrebbero dovuto saltare l’ultima giornata, sconteranno la sanzione in questo turno. Di seguito l’elenco completo dei giocatori squalificati.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Dalbert (Fiorentina): per aver commesso un intervento falloso su di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete;

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO

Mancini (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Decima sanzione);

Mateau (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione);

Strefezza (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Mbaye (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Di seguito, invece, i giocatori che recupereranno il turno di squalifica.

Murru (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

Nandez (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Ramirez (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);