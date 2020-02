Griezmann-Inter: il Barcellona lo scambia per arrivare a Lautaro?

Il Barcellona insiste per Lautaro Martínez. L’attaccante dell’Inter è la carta che i blaugrana vogliono utilizzare per convincere Leo Messi a rimanere. Infatti, il bomber nerazzurro è gradito dalla pulga, che lo considera un ottimo partner d’attacco. I catalani faranno di tutto pur di acquistare l’argentino la prossima estate. Secondo Tuttosport, Bartomeu sarebbe addirittura disposto a sacrificare il pezzo più pregiato dello scorso mercato estivo blaugrana: Antoine Griezmann.

Grizou non si è proprio ambientato in Catalogna e pare non rientrare più nei piani di Setien. L’attaccante si è da sempre adattato male allo stile Barca e ha già le valigie pronte per una nuova avventura. Le petit diable ammirato a Madrid tra le fila dell’Atletico, a Barcellona non si è quasi mai visto se non a sprazzi.

Grizou ottima alternativa a Lautaro per Conte

La grinta e la tecnica sopraffina di Griezmann, potrebbero fare al caso di Antonio Conte. L’allenatore italiano, ama i calciatori come il campione del mondo 2018: tenaci e sempre capaci di sorprendere l’avversario con giocate rapide e in piena area di rigore o al limite. Il Barcellona ha paura di fare la stessa fine del Manchester City per via della questione Fair Play Finanziario: Bartomeu non vuole assolutamente spendere 150 milioni di euro (circa) per aggiudicarsi Lautaro. Rischiando un’indagine da parte della UEFA. Proprio per questo lo scambio Griezmann-Lautaro sembra fattibile. Un calciatore forte in cambio di un’altro. Anche questo è FairPlay.