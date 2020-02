Haaland come De Ligt: affare da 75 milioni per la Juventus? I bianconeri prenotano la stella del Dortmund

Se lo sono fatto sfuggire lo scorso anno, ma non ricapiterà di nuovo. La Juventus ha l’amaro in bocca se pensa a Erling Haaland, bomber inarrestabile del Borussia Dortmund. L’ex Salisburgo sta meravigliando con la maglia della squadra tedesca: 10 reti in Champions League tra Salisburgo e Dortmund. Doppietta a 19 anni nell’ottavo di finale contro il PSG di Neymar e Mbappe. Numeri da fenomeno vero.

Non è tutto perduto per la Juventus. Il norvegese ha stipulato un contratto con il Dortmund, nel quale c’è una clausola che farà ammontare il prezzo del suo cartellino a 75 milioni di euro. Tanto ma non qualcosa di eccessivamente impossibile per il calciomercato odierno. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe disposta a sborsare questa cifra nelle casse del Borussia Dortmund.

Il club tedesco incasserebbe un’ottima plusvalenza, dato che ha prelevato Haaland dal Salisburgo per 30 milioni di euro nella sessione dello scorso calciomercato estivo.

Haaland come De Ligt: talento assicurato a 75 milioni di euro

Cosa c’è in comune tra Haaland e De Ligt? Il procurato e il prezzo del cartellino. Mino Raiola è infatti il procuratore di entrambi i calciatori. La cifra sborsata all’Ajax da parte della Juventus la scorso anno per De Ligt, ammontava a 75 milioni di euro. Tra due anni, i bianconeri faranno lo stesso per Haaland? Se il norvegese sarà sempre così performante, Paratici sicuramente ci farà un pensierino.