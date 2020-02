Haaland, dai 9 gol all’Honduras ai 10 gol in Champions!

L’uomo di copertina di questi primi due ottavi di finale d’andata in Champions League, è senza ombra di dubbio il norvegese Erling Haaland. Il bomber del Borussia Dortmund, ha dimostrato ancora una volta il suo valore in Champions. Il match di ieri contro il PSG, ha mostrato al mondo di cosa è capace l’ex Salisburgo anche contro avversari più quotati come la squadra campione di Francia.

Una doppietta d’autore, caratterizzata da un gol di rapina e una bomba dalla distanza di sinistro. Una prestazione che ha in parte oscurato i due fuoriclasse Neymar-Mbappe, autori in ogni caso di un’ottima partita a Dortmund. Haaland ha entusiasmato la platea tedesca con le sue accelerazioni e il pressing incessante nei confronti dei difensori del PSG, messi sempre in apprensione dal capocannoniere di questa Champions.

Quei 9 gol all’Honduras trascurati dai top club europei

Il talento di Haaland è cristallino. Il classe 2000 si è da sempre contraddistinto per il suo talento esplosivo già lo scorso anno. Quando siglò 9 reti in un solo match all’Honduras, nei mondiali under 20. Una prestazione che non doveva passare inosservata ai top club. Solo il Salisburgo notò il talento immenso dell’ex Molde, acquistato per poco e poi girato al Borussia Dortmund. Ora l’attaccante nordico è imprendibile sul mercato. Così come in campo.