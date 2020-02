Hazard si infortuna: rendimento deludente del belga nel Real Madrid

Preoccupano le condizioni di Eden Hazard nel Real Madrid. Il calciatore belga è uscito dolorante al 67’ minuto contro il Levante, nell’ultima sfida di Liga persa dalle merengues per 1-0. Ancora incerte le sue condizioni fisiche in vista degli importanti match contro Manchester City e Barcellona. Una tegola pesantissima per Zidane, il quale potrebbe schierare Gareth Bale nelle prossime sfide al posto del belga. Oppure affidarsi ai due brasiliani Vinicius Jr e Rodrygo Goes.

Ciò che allarma la Casa Blanca, è che l’infortunio capitato ad Hazard ieri sera è lo stesso di qualche mese fa. Infortunio che costrinse il belga a rimanere fuori dai campi da gioco per 82 giorni. Forse l’entità dell’infortunio non è la stessa, ma l’allarme resta altissimo in casa Real Madrid.

Hazard deludente: solo 14 presenze e una rete in Liga

La stagione di Eden Hazard nel Real Madrid, è stata piuttosto deludente fino a questo momento. Il belga è stato acquistato per non far rimpiangere Cristiano Ronaldo, ma per ora i risultati sono stati pessimi. Il suo rendimento è lontano anni luce da quello fatto vedere nel Chelsea. Al momento, il classe 1991 ha segnato solamente un gol in Liga, avendo collezionato 14 presenze tra coppe e campionato. Un bottino davvero povero, per un calciatore pagato l’estate scorsa qualcosa come 100 milioni di euro. A Madrid sperano di poter ammirare le gesta di Hazard nelle prossime partite. Sperando che siano decisive nel momento più importante della stagione.