Hazard torna a disposizione, il Real ritrova il suo top player

Il ritorno di Eden Hazard. Il Real Madrid di Zinedine Zidane potrà tornare a contare sull’ala belga, reduce da un fastidioso infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi da gioco per ben 72 giorni. Una notizia positiva per le merengues, le quali stanno attraversando un periodo molto positivo. Il primo posto in Liga ha galvanizzato la Casa Blanca, che farà di tutto pur di portare a casa il titolo.

Diciamo che la mancanza di Hazard, non si è sentita più di molto. L’ex Chelsea ancora non si è imposto veramente al Bernabeu e i tifosi del Real, vogliono ammirare le prodezze con cui meravigliò il mondo intero, quando Eden militava in Inghilterra. Secondo quanto riporta AS, il classe 1991 tornerà a disposizione di Zidane questo giovedì. In occasione del match di Coppa del Re contro la Real Sociedad.

Impegno non semplice per le merengues, ma assolutamente non proibitivo.

Numeri impietosi per il belga per il momento

I numeri fatti registrare da Hazard fino ad adesso, sono nettamente inferiori da quelli che tifoseria e dirigenza si aspettavano. Hazard infatti, ha siglato solamente una rete e due assist. Per un totale di 982’ minuti di gioco totalizzati con la camiseta blanca. A Madrid vogliono di più. Eden pure.