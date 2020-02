Hellas Verona – Juventus diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 8 Febbraio

Anticipo della 23esima giornata di campionato con la sfida tra Hellas Verona – Juventus, ecco dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Si torna in campo con la 23esima giornata di campionato con la sfida tra Hellas Verona – Juventus con i veronesi che vogliono strappare qualche punto mentre i bianconeri vogliono allungare in vetta in attesa della sfida di domani sera tra Milan – Inter. Dopo aver fermato Milan e Lazio, vuole fare altrettanto con i bianconeri con Juric che recupera Ambrabat, dopo la squalifica, e tornerà regolamente in campo: pochi dubbi per il mister dei veronesi con Pessina che può far rifiatare Veloso insieme a Zaccagni con Verre unica punta insidiato da Eysseric che si candida per il posto dal primo minuto. Anche per Sarri pochi dubbi per la sfida con il Verona: il primo riguarda l’attacco con Dybala che, dopo un turno di riposo, dovrebbe tornare titolare al posto di Higuain affiancato da Ronaldo e Douglas Costa che, dopo l’infortunio, sta tornando titolare prendendo il posto di Ramsey in ballottaggio con il brasiliano.

La sfida tra Hellas – Juventus avrà inizio alle 20.45 e si potrà seguire sull’app Dazn che ha l’evento in esclusiva sulla propria app. Inoltre, per chi possiede un abbonamento Sky, la partita si potrà seguire sul canale Dazn1 che trasmetterà l’evento live.