I presidenti stranieri uniti per cambiare la serie A

La presenza al Festival di Sanremo di Georgina, la compagna di Cristiano Ronaldo seduto in prima fila, ha letteralmente cambiato le direttive e gli standard soliti dei quotidiani sportivi, che per tanti anni, hanno trattato principalmente argomenti, quali calcio, automobilismo, basket e via dicendo.

Da ieri, i maggiori giornali sportivi italiani, dedicano articoli a Georgina, che affianca Amadeus al programma più seguito dagli italiani.

Ma non è questo il problema. Se lo sport perde appeal anche sui giornali, è anche colpa o merito dei social, che danno maggior importanza ai gossip.

Intanto, da New York, il presidente della Fiorentina, Commisso non si arrende, ed insieme ai presidenti di Milan, Roma ed Inter, anche loro stranieri, vogliono rendere il campionato di serie A, più competitivo, più allettante, come la Premier League.

Sappiamo che in Inghilterra, gli sponsor sono equamente divisi per tutte le partecipanti, e non c’è un dominio sportivo da decenni, come accade in Italia.

Nel campionato italiano, si sa, la maggioranza degli introiti va nelle casse della Juventus, poi ad Inter, Milan e qualcosa a Napoli, Roma e Lazio. Per le altre società, restano spiccioli.

Quando ci sarà la magia di un Leicester in Italia? se si continua così, possiamo dire mai.

In Inghilterra un modesto Sunderland, guadagna più della Juventus, per incassi tv, all’estero la Premier è il campionato più seguito, l’Italia ha perso molto, rispetto ad una volta.