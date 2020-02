Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo: sfida tra titani a San Siro

È tutto pronto per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Una sfida affascinante non solo per la rivalità storica tra le due squadre, ma anche per i due colossi del calcio mondiale presenti in campo: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Nei mesi scorsi, Zlatan ha punzecchiato CR7 con frasi al veleno riguardo il suo approdo alla Juventus. Secondo lo svedese, il portoghese non sta intraprendendo una vera sfida giocando per la Juventus, perché i bianconeri sono la squadra più forte d’Italia e una delle più forti in Europa.

Ronaldo non ha mai voluto rispondere alla provocazione e ha preferito i risultati in campo. Le 20 reti realizzate in 23 partite giocate in Serie A in questa stagione, testimoniano lo stato di forma dell’ex Real Madrid. Ibrahimovic è tornato nel Milan in un momento critico, ma ha dimostrato di saper sempre graffiare qualora ne abbia l’opportunità. La sfida sarà senza dubbio infuocata, come quello spareggio per i Mondiali 2014 tra Svezia e Portogallo. Match epico che vide i due campioni difronte con le rispettive nazionali.

Svezia-Portogallo sfida epica e indimenticabile

La sfida che tutti ricordano tra CR7 e Ibra, è senza dubbio quella che diede il pass ai lusitani per andare a Brasile 2014. Il match si disputò a Stoccolma e andò ai portoghesi, che si imposero sugli svedesi con una tripletta di Ronaldo. Il bomber del Milan realizzò una doppietta. Un gol in meno di CR7, quasi a testimoniare il gradino indietro di Ibra rispetto al calciatore della Juventus. Le luci a San Siro sono pronte per accendersi.