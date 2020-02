Ibrahimovic, l’amarezza è già passata: lo svedese punta alla Fiorentina

Zlatan Ibrahimovic è infuriato, ma con se stesso. Non solo con il suo Milan. Il bomber svedese è uscito dal campo con il broncio dopo il match contro il Torino. Vinto dai rossoneri grazie a un gol del solito Rebic. Il vero uomo del momento del Milan. Ibra però vuole la scena tutta per se e non accetta che qualcuno gliela rubi. Dopo l’esperienza da star a Los Angeles, Ibra è voluto tornare in Europa per dimostrare di saperci ancora fare nonostante le 38 primavere. Da quando è arrivato lui, il Milan ha preso fiducia nei propri mezzi e lo svedese ha dimostrato di saper ancora graffiare. Andando in gol contro Cagliari, in Coppa Italia contro il Torino e infine nel derby con l’Inter.

Zlatan vuole più continuità, sia da stesso che dalla squadra

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’arrabbiatura post Torino è già passata. Zlatan punta alla Fiorentina e vuole una prestazione sopra le righe da parte della squadra, ma soprattutto vuole una sola cosa: il gol. Lo svedese è assetato di gol e i viola di Commisso già tremano. Zlatan non vuole sapere di accontentarsi di qualche manciata di gol. Lo svedese vuole più continuità in zona rete, così da poter puntare all’Europeo 2020 con la sua Svezia.