Icardi ancora a secco: PSG perplesso sul riscatto a fine stagione

Altro match deludente per Mauro Icardi. Il bomber argentino non riesce proprio a ritrovare se stesso nel PSG e le sue prestazioni sono troppo deludenti per essere vere. Se i gol latitano ad arrivare, le sostituzioni da parte di Tuchel sono sempre di più. In Ligue 1, Maurito è stato sostituito dal tecnico tedesco per ben 7 volte nelle ultime 10 partite. Considerando pure i 90’ minuti in panchina contro il Reims. Ciò è un segnale notevole di come Tuchel sia sempre di più dubbioso se indurre la società a riscattarlo a fine stagione dall’Inter.

L’avventura di Icardi nel PSG era iniziata a gonfie e vele, ma qualcosa è cambiato in queste ultime 10 giornate. L’attaccante propone buone giocate a sprazzi. Come in occasione del gol di Mbappe, dove un suo recupero insistito ha permesso a Di Maria di recuperare palla per poi cederla al funambolico talento transalpino. Buona giocate, ma niente gol.

Cavani potrebbe tornare titolare nei prossimi match?

L’ingresso positivo di Cavani, ha colpito positivamente tutti al Parco dei Principi. L’attaccante uruguaiano è andato subito in gol, dimostrando un grande affiatamento con i compagni d’attacco Di Maria-Mbappe. Tuchel dunque, potrebbe rispolverare il vecchio asso del Napoli per i prossimi match. Sia di campionato e di Champions. A meno che Icardi non si svegli. Tuchel lo spera. Anche Conte.