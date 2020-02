Icardi-Barcellona: i catalani sfidano la Juventus per l’argentino?

Il sogno del Barcellona per la prossima estate, si chiama Lautaro Martinez. La società blaugrana farà di tutto pur di portare l’argentino dell’Inter alla corte di Messi. Lautaro è gradito alla pulga e i blaugrana vogliono trovare un’attaccante per futuro. La trattativa però si preannuncia difficile.

L’Inter vuole trattenere a tutti i costi Lautaro, calciatore utilissimo ad Antonio Conte e che forma con Lukaku, una coppia offensiva di valore indiscusso. Qualora l’acquisto dovesse saltare, il Barcellona ha già trovato l’alternativa in Mauro Icardi.

Sfida Juventus-Barcellona per Maurito?

Secondo El Desmarque, i catalani hanno messo gli occhi su Icardi. L’attaccante è in prestito al PSG proprio dall’Inter e per lui sarebbe un ritorno, dato che il classe 1993 aveva già giocato nelle giovanili del Barcellona anni fa. I blaugrana però dovranno vedersela con la Juventus, interessata da tempo al bomber argentino. Sostituto ideale di Higuain. Oltre a queste due contendenti, ci sarà da valutare la posizione del PSG. Ancora indeciso se riscattare o meno Mauro a fine stagione. Il rendimento in calo delle ultime settimane, desta qualche perplessità in casa parigina ma la rete contro l’Amiens nell’ultima giornata di Ligue 1, potrebbe cambiare le carte in tavola. Si profila un’altra estate calda per Mauro Icardi e sua moglie-procuratrice Wanda Nara.