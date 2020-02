Icardi-Inter: tensioni con Neymar, l’argentino torna a Milano?

Se guardiamo prettamente ai numeri, la stagione di Mauro Icardi nel PSG è più rosea che mai. L’argentino ha siglato 18 reti in 26 presenza con la maglia del club parigino, entrando nel cuore dei tifosi. Ma nello spogliatoio, le cose sembrano andare per il verso opposto. Nelle ultime 8 partite, Icardi ha trovato il gol solamente a Nantes. Un gol casuale, avendo solamente deviato un tiro del suo connazionale Di Maria. Qualcosa si è inceppato nel rapporto con i compagni di squadra, specialmente nei confronti di Neymar. Asso della squadra di Tuchel.

I due si detesterebbero, tanto da non parlarsi più durante gli allenamenti o nei spogliatoi. Ciò ricorda molto il rapporto Neymar-Cavani, rotto in breve tempo da quando O’Ney è arrivato a Parigi. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il riscatto a fine anno che i parigini dovranno versare nelle casse dell’Inter, potrebbe non essere esercitato. Dunque Icardi dovrebbe far rientro a Milano. Cosa che l’attuale tecnico dell’Inter, Antonio Conte, non vuole assolutamente.

Tuchel preoccupato per la situazione Icardi

Anche il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, è preoccupato per il momento negativo che sta passando il bomber argentino. L’allenatore tedesco ha affermato in conferenza stampa, che Icardi sta faticando a trovare la via del gol. Qualora la situazione non si sblocchi, sia a livello di spogliatoio che di prestazioni, Maurito e Wanda potrebbero rientrare alla base. Ma solamente di passaggio.