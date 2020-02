Icardi sempre più in crisi: 90’ minuti in panchina contro il Dijon

Non è un periodo facile quello che sta passando Mauro Icardi nel PSG. Come avevamo già anticipato, la sua evidente crisi in zona gol ha portato il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, a relegarlo in panchina nella sfida di Coppa di Francia contro il Dijon. Tuchel gli preferisce Cavani in questo momento, giocatore più esperto e più in forma dell’argentino.

Novanta minuti a guardare i compagni giocare per Maurito, che hanno chiaramente il sapore di bocciatura totale. Nonostante il 6-1 finale in favore del PSG, trascinato da uno straripante Mbappe, Edinson Cavani non è riuscito ad andare in gol. In ogni caso, il mancato impiego di Icardi suona molto male nella testa dell’ex attaccante dell’Inter e del PSG stesso.

Riscatto sempre più a rischio, decisive le prossime prestazioni in Champions League

Se la situazione non dovesse cambiare, il PSG non prenderà in considerazione il riscatto a fine stagione di Icardi. Ciò preoccupa molto il calciatore ma anche la stessa Inter. I nerazzurri non vogliono più saperne dell’attaccante, primo perché le parti si sono lasciate malissimo in estate. Secondo perché Icardi non rientra nei piani tecnico-tattici di Antonio Conte. Allenatore che ha sempre ignorato l’ex Sampdoria da quando siede sulla panchina della società milanese. Insomma, in casa Inter fanno il tifo per Icardi per via che non torni. Il prossimo ottavo di finale di Champions contro il Borussia Dortmund, potrà cambiare le carte in tavola. L’obiettivo primario di Al-Khelaifi rimane la coppa dalle grandi orecchie e se l’argentino si sbloccherà in questa competizione risultando decisivo, verrà di certo riscattato.