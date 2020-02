Il Borussia Dortmund batte ancora la Juventus: Haaland colpo stratosferico!

Le prestazioni dell’attaccante norvegese Erling Haaland con la maglia del Borussia Dortmund, sono a dir poco mostruoso. L’ex bomber del Salisburgo è esploso in Champions League tra le fila del club austriaco, per poi approdare in giallonero nel mercato invernale per soli 30 milioni di euro. Una cifra irrisoria per un calciatore fortissimo in prospettiva, e capace di siglare qualcosa come 8 reti in 6 match di Champions League.

Il bomber norvegese ha dimostrato di saper segnare a chiunque in Europa. Pure al Liverpool campione del mondo. In molti erano scettici su di lui, ovvero che fin da subito potesse imporsi pure in Germania. Invece l’impatto con il campionato tedesco è stato immediato e prorompente: 8 reti in 4 presenze. Roba da veterano. Il ragazzo ci sa fare eccome!

Juve, che rimpianto!

E pensare che su di lui, la Juventus sembrava aver puntato tutto. Invece i bianconeri si sono accodati alla fila degli scettici, lasciando partire Haaland verso il Borussia. Squadre che valuta l’attaccante oltre gli 80 milioni di euro. La Juventus non può far altro che mangiarsi le mani. Paratici aveva in mano un calciatore stratosferico e poteva arrivare a Torino per soli 30 milioni. Occasione persa per la Juve. Vittoria per il Borussia Dortmund. Anche questa sfida va ai tedeschi. Come nel 1997.