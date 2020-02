Il Liverpool di Klopp trema: Premier a rischio per colpa del Coronavirus?

Il panico a livello mondiale per via del Coronavirus, sta stravolgendo la vita di tutti noi. Oramai tutto è fermo. Pure lo sport si sta bloccando in varie parti del mondo, tra rinvii di partite e magari…cancellazioni dell’intero campionato in corso. Questo è ciò che potrebbe succedere in Premier League. In Inghilterra, il governo sta adottando dei pesanti provvedimenti in tutti i settori e quello sportivo non è da meno.

Secondo il Telegraph, per questioni legate al coronavirus, il governo potrebbe decidere di sospendere tutte le attività sportive nei prossimi due mesi. Ciò può comportare una cancellazione totale del campionato di Premier League, dato che non è presente nessun regolamento che determini una scelta precisa e chiara in merito a una situazione del genere.

Klopp e il Liverpool sudano freddo

Il Liverpool di Jurgen Klopp ha praticamente le mani sul titolo, avendo 22 punti di vantaggio sul Manchester City a 11 giornate dal termine. Qualora i Reds vincano le prossime quattro partite, il titolo sarebbe matematico. Ciò però potrebbe non essere possibile, in caso il virus non si arresti. Arrivando a un’annullamento clamoroso della Premier League. Un fatto simile sarebbe una vera propria beffa per i Reds, dominatori assoluti in Inghilterra. Dopo il titolo sfuggito nella scorsa stagione per un solo punto, Klopp rischia di perderlo per via del coronavirus. Danno oltre che beffa.