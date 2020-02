Il Napoli riparte, ed il San Paolo torna a riempirsi

Il Napoli si sta riprendendo, e sono i risultati, le statistiche ed i numeri ad evidenziare una netta ripresa degli azzurri da circa un mese, da quando il Napoli ha battuto l’ottima Lazio di Simone Inzaghi eliminandola dalla Coppa Italia.

Con la vittoria di Marassi, il Napoli è a due punti dall’Europa League, sembra che sia tornata la giusta serenità e concentrazione per ottenere gli obiettivi minimi fino alla fine della stagione.

Si nota più corsa nei giocatori, voglia di lottare, e dare soddisfazione a quei tifosi che seguono la squadra ovunque.

Sono stati fondamentali gli acquisti di Demme, che ha subito conquistato gli appassionati azzurri, e Lobotka, che nei primi 70 minuti da titolare col Napoli ha ben figurato.

E’ tornato anche Mertens, che è in attesa del rinnovo proposto da De Laurentiis.

I tifosi sono anche più fiduciosi, e sembra che col Lecce alle 15 al San Paolo, ci sarà una buon numero di presenze, anche per i prezzi vantaggiosi soprattutto nelle curve.

E’ partita anche la prevendita col Barcellona, e nonostante i prezzi alti, le lamentele dei tifosi che si aspettavano un vantaggio, ci sarà il tutto esaurito per un match, che sembra a senso unico.

Ma chissà, il calcio è fatto anche di sorprese, il Napoli è carico, e nulla è dato per scontato, In Champions League.