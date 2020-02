Iniesta, il Barcellona ci ha provato ma lo spagnolo andrà ai Galaxy

Il vuoto che ha lasciato Andrea Iniesta nel Barcellona è grande e tanti tifosi ancora faticano ad accettarlo. Il centrocampista spagnolo classe 1984, ha lasciato i blaugrana due anni fa per poi approdare nel Vissel Kobe, squadra che milita nella J1 League giapponese. Quando Don Andres lasciò il Barca, motivò la sua scelta perché secondo lui stesso, non era più in grado di dare il massimo come un tempo a livello europeo. Scelta affrettata? Secondo il Barcellona si.

Il quotidiano Sport riporta di un tentativo da parte dei blaugrana di riportare a casa Iniesta. Ciò sarebbe avvenuto durante la sessione di calciomercato invernale. Il campione del mondo 2010 ha declinato gentilmente l’offerta, ma non ha nascosto lo stupore. Secondo alcuni rumors, Iniesta dovrebbe lasciare il Giappone per approdare nella MLS americana.

Iniesta ai Los Angeles Galaxy assieme a Chicharito Hernandez?

Nonostante i Los Angeles Galaxy abbiano già acquistato Chicharito Hernandez – preso per sostituire Ibrahimović – l’ipotesi Iniesta, resta sempre attuale a L.A. La società californiana vuole contrastare la grande ascesa dell’altro team cittadino, i Los Angeles FC di Carlos Vela. L’innesto dell’ex Barcellona potrebbe dare la spinta giusta per lo scopo, magari facendo tornare a vincere il titolo ai Galaxy. Mancante oramai dal 2014.