Inter, Conte sull’Europa League:”Può spappolarti giocando con gli stessi il Giovedì e la Domenica”

L’Inter di Antonio Conte, al match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, con tanti calciatori indisponibili, vince 0-2 sul campo del Ludogorets grazie alle reti di Christian Eriksen (al 71′) e Romelu Lukaku (al 94′).

Una vittoria molto importante per la qualificazione al prossimo turno della competizione Europea, che consentirà ai nerazzurri di affrontare il match di ritorno con un rassicurante vantaggio e che permetterà al tecnico salentino di poter mettere in campo altri giocatori che non hanno trovato molto spazio nel corso della stagione.

Ma l’Europa League è davvero uno degli obbiettivi dell’Inter di Conte?

In merito a questa domanda il tecnico ex Chelsea è apparso molto chiaro ed ha dichiarato:”La nostra strada in Europa League sarà questa. Useremo questa competizione per dare spazio a chi ha giocato di meno, faremo delle rotazioni. Dobbiamo andare il più avanti possibile in Europa ma seguendo questa linea. L’Europa League può spappolarti giocando con gli stessi il Giovedì e la Domenica.”

Insomma le parole dell’allenatore dell’Inter non lasciano dubbi: i nerazzurri continueranno ad onorare questa competizione ma cercando di coinvolgere al massimo tutti i componenti della rosa in quanto, in una fase cruciale della lotta scudetto, non può permettersi ulteriori passi falsi e perdita di uomini per infortunio.