Inter-Ludogorets. Alle ore 21 di giovedì 27 febbraio a ‘San Siro’ l’Inter di Antonio Conte affronterà il Ludogorets di Pavel Vrba, il match è valido per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League, si ripartirà dallo 0-2 della gara d’andata giocata giovedì scorso a Razgrad. Match che si giocherà in un clima surreale, infatti a ‘San Siro’ si giocherà a porte chiuse vista l’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. I nerazzurri arrivano a questo match non avendo giocato domenica scorsa in campionato contro la Sampdoria a causa del coronavirus, mentre i bulgari domenica in campionato hanno pareggiato il proprio match contro l’Etar per 1-1, restando comunque al primo posto in classifica con 52 punti a +7 sul Levski Sofia, secondo. Ecco il cammino delle due formazioni di Inter e Ludogorets in Europa: i nerazzurri sono retrocessi dalla Champions arrivando terzi nel Gruppo F con 7 punti alle spalle di Barcellona (14) e Borussia Dortmund (10); mentre i bulgari nel proprio girone di Europa League (gruppo H) sono arrivati al secondo posto con 8 punti alle spalle dell’Espanyol che ha chiuso il girone con 11 punti. Inter-Ludogorets sarà arbitrata dall’ arbitro tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre il quarto uomo sarà il signor Sascha Stegeman.

Inter-Ludogorets, come seguire il match in tv e streaming

Inter-Ludogorets, info diretta tv e streaming. Questo match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio fissato per le ore 21, sarà trasmesso su Sky Sport Uno sia sul satellite ma anche su fibra e digitale terrestre (canale 482 della televisione). Questo match verrà trasmesso anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, 508 per chi vorrà seguire la gara in HD.

Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.