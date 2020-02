Inter-Sampdoria streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match 23 febbraio

Inter-Sampdoria, i nerazzurri cercano il successo. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dalla vittoria esterna in Europa League contro il Ludogorets con le reti di Eriksen e Lukaku e vogliono rilanciarsi in campionato dopo il brusco stop contro la Lazio. I nerazzurri sono in piena lotta scudetto con 54 punti a meno tre dalla Juventus capolista. Al contrario, gli ospiti vivono la paura di una possibile retrocessione dopo l’ultima sconfitta in casa contro la Fiorentina e hanno soltanto un punto di vantaggio sul terzultimo posto. Il match Inter-Sampdoria, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, si gioca domenica 23 febbraio alle ore 20.45 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’arbitro designato per la sfida è il signor Mariani della sezione di Aprilia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SAMPDORIA

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku. All. Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Dove vedere Inter-Sampdoria, diretta TV e streaming

Il match Inter-Sampdoria sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.