Inter, si punta forte su Milinkovic-Savic per il centrocampo

La sconfitta contro la Lazio ha fatto aprire gli occhi all’Inter di Antonio Conte. L’arrivo di Young ha portato brio, ma in mezzo ancora si soffre e l’ambientamento, così come lo stato di forma non al top di Christian Eriksen, non hanno fatto sbocciare la squadra nerazzurra in questo settore del campo. Vero tallone d’Achille.

Conte avrà avuto modo di osservare ancor più da vicino, le straripanti capacità tecniche di uno dei centrocampisti più desiderati d’Europa: Milinkovic-Savic. Il serbo è da sempre oggetto del desiderio della dirigenza nerazzurra, la quale lo segue da tempo. In estate, la società milanese potrebbe tornare alla carica per il serbo, calciatore che risolverebbe una volta per tutte i problemi di Conte.

Marotta e Ausilio preparano il colpo, ma sarà difficile convincere Lotito

L’acquisto dì Milinkovic-Savic non sarà affatto semplice. Qualora Pogba decida di lasciare Manchester, lo United potrebbe tornare prepotentemente alla carica per il forte centrocampista 24enne. Il serbo è in grado di fare bene entrambe le fase di gioco. Giocatore dunque totale e che Lotito non farà partire per meno di 100 milioni di euro. Il centrocampista rimane comunque il punto fisso di Marotta, determinato a tutto pur di dare a Conte il giocatore che cerca.