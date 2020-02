Inter, tra il big match contro la Juventus e l’obbiettivo Europa League: mese decisivo

Dopo aver strappato il pass per la qualificazione agli ottavi di Europa League e aver scoperto i prossimi avversari questa importante competizione (Getafe, ndr.), l’Inter si prepara ad affrontare uno dei match più importanti di questo campionato: la sfida con la Juventus di Maurizio Sarri.

Una partita che, vista la classifica e il momentaneo -6 dai ‘bianconeri’ (i nerazzurri devono recuperare il match casalingo contro la Sampdoria, ndr.), può apparire come una sorta di ‘ultima chiamata’ dell’Inter per poter continuare a sognare quello scudetto che manca ormai da troppi anni nella propria bacheca.

Il big match della ventiquattresima giornata andrà in scena all’Allianz Stadium, in uno scenario inedito per i precedenti tra le due compagini: si giocherà infatti a ‘porte chiuse’ per rispettare il decreto varato dal governo per limitare la diffusione del Coronavirus.

Oltre al silenzio che ci sarà campo, non parleranno nemmeno in conferenza stampa gli allenatori delle rispettive squadre, in virtù di ciò, la Juventus ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la decisione di annullare la conferenza di Sarri: “In ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, domani, sabato 29 febbraio, la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Inter non avrà luogo”.

Le parole di Conte proiettano l’Inter nel big match contro la Juventus

Nemmeno il tempo di archiviare la qualificazione al turno successivo di Europa League che, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha subito proiettato i suoi calciatori verso la partita dell’Allianz Stadium di Domenica sera e al prossimo ciclo di partite che verrà:” Abbiamo iniziato questo ciclo di partite, affrontando già sfide impegnative, ora abbiamo un’importante gara con la Juventus. Non dipende solo dalle singole partite, alla fine di questo ciclo avremo le idee più chiare su di noi e capiremo se possiamo vincere. A quel punto vedremo a che punto siamo.”

Insomma l’allenatore dell’Inter è stato abbastanza chiaro: questo ciclo di partite sarà decisivo per decidere le sorti della stagione nerazzurro e per capire se si può davvero provare a vincere qualcosa in questa stagione.

L’Europa League è davvero un obbiettivo per l’Inter di Conte?

Oltre alla sfida con la Juventus, i tifosi nerazzurri nella giornata di Venerdì, hanno seguito con molto interesse il sorteggio di Europa League, che ha decretato il Getafe come squadra che sarà avversaria dell’Inter ai Quarti della competizione europea. Ma l’Europa League è davvero un obbiettivo importante per l’Inter?

In merito a questa domanda ha dato risposta lo stesso tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha dichiarato: “L’Europa League altro obiettivo prestigioso? È giusto che una squadra come l’Inter parta in tutte le competizioni per vincere, anche se è tanto che questa società non porta a casa un trofeo. Ma questo è un club che, per ambizione e tradizione, deve provare sempre a puntare al massimo. Non è semplice, lo dimostra la storia, ma proveremo a fare il massimo, anche se le vittorie non arrivano da un giorno all’altro. Chi ha vinto sa che percorso c’è da fare, le difficoltà che ci sono. Questa squadra sta lavorando bene, bisogna fare esperienza e cercare quanto prima di capire qual è questo percorso che porta a vincere”.