James Rodriguez-Napoli: i partenopei sfidano Ancelotti per il colombiano?

Durante l’estate scorsa, il colombiano James Rodriguez è stato l’oggetto del desiderio del Napoli di De Laurentiis. Ancelotti lo voleva alla sua corte dopo gli anni passati a Madrid, dove James infiammò le platee spagnole grazie alle sue giocate. Con Ancelotti allenatore, il numero 10 riuscì ad esprimersi al meglio nel Real come non mai. Gli anni seguenti però, non sono stati esaltanti e il Napoli poteva essere un’ottima chance per rilanciarsi.

La trattativa non è andata a buon fine e il classe 1991, ha dovuto far rientro al Real dopo un’annata abbastanza negativa nel Bayern Monaco. In questa stagione, James ha collezionato solamente 13 presenze con un solo gol all’attivo. Una stagione pessima e con ogni probabilità, a fine stagione sarà addio.

Sfida Napoli-Everton per il colombiano?

Quest’estate, si potrebbe profilare una interessante sfida di mercato tra il Napoli e l’Everton. I partenopei vogliono tornare ai vertici della Serie A dopo una stagione da dimenticare, mentre l’Everton ha ora Ancelotti come tecnico. Un motivo in più per il numero 10 di tornare dal tecnico che lo ha valorizzato maggiormente negli anni passati. James vuole a sua volta rilanciarsi, e a Madrid pare proprio che la sua storia sia finita. Sfida di mercato tra ex la prossima estate? I presupposti ci sono davvero tutti.