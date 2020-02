Juve-Inter in Tv in chiaro? La decisione spetta al Governo: gli aggiornamenti

Juve-Inter in Tv in chiaro? Dopo le disposizioni del ministero dello sport che fino al 1 marzo vietano le manifestazioni sportive a porte aperte in sei regioni, tra cui anche il Piemonte, in seguito all’emergenze per il coronavirus, dalla paytv arriverebbe una significativa apertura proveniente dall’executive vice presidente di Sky Marzio Perrelli, che avrebbe offerto la propria disponibilità a valutare una finestra in chiaro su TV8 per la partita scudetto.

Non è però una decisione che può prendere autonomamente Sky, detentrice dei diritti di trasmissione della partita. Questo perché nella Legge Melandri, che regola la cessione dei diritti televisivi del campionato di Serie A, si fa esplicito e assoluto divieto di trasmettere qualsiasi partita in chiaro. Serve quindi una decisione del Governo che, per motivi di salute pubblica, autorizzi la trasmissione della gara in chiaro in deroga a una legge dello Stato.

Non solo: anche le altre emittenti televisive (Rai e Mediaset su tutte) potrebbero rivalersi di fronte a una decisione del genere, perché è evidente che la programmazione di Juve-Inter in chiaro toglierebbe loro milioni di telespettatori. Insomma, La Lega, da sola, non ha il potere di derogare alla legge Melandri, che non prevede la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A, né di «preferire» un operatore agli altri. Ecco perché, al momento, appare irrealizzabile il progetto di far vedere Juve-Inter in Tv in chiaro. A tal proposito potrebbe anche arrivare una notizia ufficiale entro la fine della giornata o al più tardi domani mattina.