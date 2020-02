Juve Stabia-Trapani streaming diretta Dazn, dove vedere Serie B sabato 29/02

Juve Stabia-Trapani streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B sabato 29/02. Sabato 29 febbraio 2020 al Romeo Menti di Castellamare di Stabia si affrontano i campani e i siciliani nell’incontro valido per la 7° giornata di ritorno del campionato di Serie BKT. Tre risultati di fila contro il Trapani, tra cui il successo dell’andata in trasferta: La Juve Stabia affronta nuovamente i granata, ma stavolta tra le propria mura, per quello che è un match fondamentale nella corsa salvezza. Padroni di casa che stanno tenendo un buon passo negli ultimi due mesi e sperano di mantenerlo, allontanandosi dalla zona play-out. Di contro, i siciliani devono necessariamente cambiare ritmo se vogliono evitare la discesa in C: come finirà al Menti? Arbitra l’incontro il sign. Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE JUVE STABIA (4-3-1-2): Provedel; Vitiello, Troest, Fazio, Germoni; Addae, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Bifulco

PROBABILE FORMAZIONE TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi, Fornasier, Strandberg, Scognamillo, Grillo, Taogordeaou, Luperini, Colpani, Coulibaly, Babiany, Pettinari



Juve Stabia-Trapani, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Dario Mastroianni; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Alfonso Maria Avagliano. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dal Romeo Menti di Castellamare di Stabia con Alfonso Maria Avagliano e i suoi ospiti.

La sfida del Romeo Menti sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn.