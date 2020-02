Juve-Van Dijk: l’olandese farà crescere De Ligt

Le prestazioni non proprio brillanti della difesa della Juventus in questa stagione, hanno convinto la dirigenza a buttarsi sul mercato. Il problema più grande che ha afflitto il reparto è senza dubbio la prolungata assenza da parte di Giorgio Chiellini. L’assenza del difensore ha pesato. Troppo. Sarri per la prossima stagione – ma soprattutto per il futuro – vuole un difensore di grande personalità. Qualcuno che possa fare da chioccia a De Ligt. Il profilo più adatto a questo compito è senza alcun dubbio uno soltanto: Virgil Van Dijk.

Solo nominare tale nome, spaventa. Vuoi perché il difensore del Liverpool è attualmente il centrale difensivo più forte del mondo, ma anche per il fatto che Van Dijk è arrivato secondo nell’ultima edizione del Pallone d’Oro. Vinto da Messi solamente per 9 voti.

Offerta shock dei bianconeri

La Juventus avrebbe già avanzato una sostanziosa offerta al Liverpool per assicurarsi il fortissimo difensore olandese. Secondo il The Sun, i bianconeri sono disposti a sborsare ben 150 milioni di sterline. Una cifra spropositata per un difensore, ma quando si parla di Virgil Van Dijk, la cifra può essere giustificata. L’ex Southampton è praticamente il difensore perfetto, capace di non farsi dribblare per ben 64 partite consecutive. Qualcosa di fantascientifico e che per poco non gli è valso il Pallone d’Oro. Il Liverpool difficilmente lo farà partire, ma la Juventus è disposta a tutto. I bianconeri possono crescere di livello con lui in campo. De Ligt specialmente.