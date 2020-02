Juventus-Fiorentina, Iachini tuona: “Loro sono più riposati di noi. Cercheremo l’impresa”

Juventus-Fiorentina sarà il ‘lunch match’ delle ore 12.30 della 22.a giornata di Serie A e il tecnico dei viola, Beppe Iachini ha espresso il suo disappunto in vista dell’importante match dell’ Allianz Stadium contro i bianconeri. Iachini si è lamentato principalmente della disparità di trattamento nei confronti della Fiorentina, in quanto la Juventus arriva al match di domani senza aver giocato gare in settimana a differenza dei viola che mercoledì sono stati impegnati in Coppa Italia in un match tirato contro l’Inter. Il match contro i bianconeri arriva in un momento positivo per la società viola, che si è rinforzata anche sul mercato con acquisti mirati in ogni reparto. Sono arrivati in viola Agudelo, Kouamè, Igor, Duncan, Kouamè e Cutrone, mentre sono partiti Eysseric, Dabo, Boateng, Pedro, Cristoforo e Rasmussen.

Iachini manifesta il suo rammarico con una Fiorentina in emergenza

Iachini parla così del match contro i bianconeri: “Per la città di Firenze è forse la partita più sentita di tutta la stagione, siamo in emergenza ma dovremo giocare la nostra partita. La Juventus a differenza nostra in settimana non ha avuto impegni ufficiali in quanto noi veniamo dal match di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro, sarebbe stato giusto avere a disposizione tutti le stesse forze. Cercheremo l’impresa”.