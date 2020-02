Juventus-Inter a porte chiuse ipotesi diretta tv in chiaro

Juventus-Inter è senza dubbio il big match della prossima giornata di Serie A, le due compagini si affronteranno in un Allianz Stadium deserto a causa dell’allarme Coronavirus che sta preoccupando gran parte del nord Italia.

A causa di questa disposizione Sky e Lega Calcio sarebbero in procinto di trasmettere

in chiaro il derby d’Italia regalando agli appassionati sprovvisti di abbonamento alle pay-tv la possibilità di gustarsi la sfida più attesa di questo weekend.

Intanto l’Inter vivrà l’atmosfera surreale dello stadio vuoto giovedì 27 Febbraio in quanto disputerà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro i bulgari del Ludogorets.

A San Siro la squadra di conte dovrà difendere lo 0-2 dell’andata conquistato a domicilio in terra bulgara senza il supporto dei propri tifosi.

Sarà un antipasto di quello che accadrà nel weekend.

Per i tifosi però appunto potrebbe esserci questa opportunità di fruire dell’evento in chiaro.

Sarebbe una consolazione di spessore per tutti coloro che si sono visti vietare di poter assistere alla super sfida direttamente lì, in quello stadio che nonostante le porte chiuse, promette spettacolo.

In conclusione non resta che attendere se questa ipotesi si trasformi in una notizia ufficiale, se lo auspicano i tifosi delle due squadre ma anche tutti gli appassionati dello sport in generale.