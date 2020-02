Juventus-Inter si gioca a porte chiuse? I tifosi bianconeri non la prendono bene sui social

Juventus-Inter si gioca? Tutte le ipotesi possibili. Gli effetti del Coronavirus stanno mettendo in ginocchio il Nord Italia con più di 200 casi e 4 decessi fino a questo momento accertati. Il numero è destinato a salire con il passare delle ore e il rischio che il virus si espanda in tutto il paese è molto alto. Anche il calcio italiano si è fermato nell’ultimo weekend con quattro rinvii tra i match della venticinquesima giornata di Serie A. A questo punto c’è l’ipotesi che l’intero campionato possa completamente fermarsi o quantomeno che tutti gli incontri possano svolgersi a porte chiuse. Tra le partite interessate c’è anche il big match Juventus-Inter, in programma il 1 marzo a Torino, che corre il rischio di doversi disputare senza tifosi a meno che si decida di giocarlo in campo neutro. Nelle prossime ore si sapranno notizie più certe.

Juventus-Inter si gioca a porte chiuse? Le reazioni sui social. L’emergenza sanitaria viene prima di tutto ma molti tifosi bianconeri si oppongono all’ipotesi di far disputare un match decisivo per lo scudetto senza pubblico. In particolare Twitter è stato inondato di post come “I #prescritti spingono per giocare #JuveInter a porte chiuse..strano..il vantaggio di giocarla da riposati non gli basta..adesso manco il fattore stadium ci vogliono lasciare..che schifo. #FermiamoStaPagliacciata” o “quei poveri sfigati interisti,spingono per giocare a porte chiuse,con una settimana di riposo in piu,si stanno attaccando all’emergenza nazionale pur di avere dei vantaggi e battere la juve,sono una barzelletta che non fa piu ridere,sfigati e patetici #JuveInter”.