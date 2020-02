Juventus-Inter streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match 1 marzo

Juventus-Inter, sfida scudetto a porte chiuse. I padroni di casa sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Lione nella gara di andata degli ottavi finali di Champions League e sono attesi al riscatto contro il grande ex Antonio Conte. I bianconeri occupano il primo posto della classifica con 60 punti dopo venticinque giornate ma la grande novità rispetto agli altri anni è che la lotta scudetto è apertissima con la Lazio che segue a 59 punti e l’Inter a meno sei con una partita da recuperare. I nerazzurri sono fortemente motivati e cercano una vittoria che potrebbe costituire lo spartiacque psicologico della stagione. Il match Juventus-Inter, valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2019/20, si gioca domenica 1 marzo alle ore 20.45 a porte chiuse nell’Allianz Stadium di Torino. L’arbitro designato per la sfida è il signor Guida della sezione di Torre Annunziata con Mazzoleni al VAR.



Dove vedere Juventus-Inter, diretta tv e streaming

Il match Juventus-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.