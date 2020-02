Juventus, niente rimborso per la gara contro l’Inter: tante polemiche sui social

Coronavirus, ne sta risentendo anche il calcio. Il coronavirus sta tenendo banco in questi giorni in tutti i sensi, sia per le misure prese per prevenire questo virus proveniente dalla Cina sia sul fronte sportivo. Infatti proprio sul fronte sportivo si è varato un decreto che permette di giocare le gare a porte chiuse nelle aree a forte rischio (Lombardia, Veneto, Fiuli, Emilia Romagna e Liguria) almeno fin quando ci sarà questa emergenza, ma l’altro aspetto preoccupante riguarda il dato economico, il club maggiormente colpito risulta la Juventus.

Juventus, niente rimborso dei biglietti per domenica

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus è l’unica società ad avere una perdita a doppia cifra, l’11,83%. Il club bianconero in virtù delle misure preventive legate al coronavirus ha disposto la chiusura del museo e ha impedito la possibilità di effetturare il tour stadio all’interno dell’Allianz almeno fino al match di domenica sera contro l’Inter che con ogni probabilità si disputerà a porte chiuse.

Ma l’aspetto che sta allarmando principalmente i tifosi è il fatto che la società bianconera non intende rimborsare i biglietti ai propri tifosi salvaguardando l’incasso del big match contro l’Inter. Questa decisione della società bianconera è stata presa in esame dall’ Antitrust. Nella passata stagione Juventus-Inter gli spettatori furono circa 41.495 spettatori con un incasso di 3.163.509,00 euro. Dunque i bianconeri nel big match scudetto di domenica sera, non avranno i ricavi extra provenienti da bar, museo e tour allo stadio. La questione del rimborso dei biglietti si sta adottando in maniera diversa per quanto riguarda i club coinvolti da questa emergenza legata al coronavirus, infatti Inter e Milan rimborseranno i propri tifosi per le gare rispettivamente contro Ludogorets e Genoa, il Parma dovrebbe rimborsare gli abbonati e chi possiede il biglietto per la gara contro la Spal, mentre il Sassuolo rimborserà solo gli abbonati per la gara contro il Brescia, che si giocherà a porte chiuse.