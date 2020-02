Juventus-Pogba: verso lo United sia Ramsey che Rabiot?

Il sogno di tutti i tifosi bianconeri, è quello di poter riabbracciare Paul Pogba. Il centrocampista francese sta recuperando da un infortunio, ma il suo agente Mino Raiola, si è già messo al lavoro per assicurare al suo assistito un miglior futuro il prossimo anno. Paul è ai ferri corti con il Manchester United, squadra con cui non ha mai legato fin da quando è tornato a Old Trafford.

Le prestazioni entusiasmanti nella Juventus, a Manchester non si sono mai viste. Solo quale bel gol, assist. Ma niente di più. La continuità di rendimento pari a zero, ha contraddistinto il percorso di Pogba ne Merseyside. Ora è arrivato il momento di tornare grande, e la Juventus è l’habitat adatto per il centrocampista.

Via Rabiot e Ramsey per Paul?

Le delusioni più grandi di quest’anno per la Juventus di Sarri, sono stati sicuramente i due acquisti estivi Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Tra prestazioni scialbe e qualche fischio di troppo proveniente dalle tribune dello Stadium, i due centrocampisti potrebbero fungere da contropartita tecnica per arrivare a Paul Pogba. Secondo La Gazzetta dello Sport. La sensazione è che lo United finirà per l’accettare tale proposta. I Red Devils vogliono liberarsi al più presto di Paul. Lui la pensa allo stesso modo.