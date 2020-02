Juventus su Mbappe e Van Dijk: niente scouting e solo top players

Sarri e la sua Juventus si stanno godendo il convincente successo di ieri contro la Fiorentina, ma la società bianconera vuole una squadra ancor più bestiale per il futuro. Dopo i due colpi Cristiano Ronaldo – De Ligt, i campioni d’Italia stanno sondando altri pezzi da 90 e i nomi sono altisonanti. L’obiettivo è quello di rinforzare il reparto difensivo per futuro, così come quello offensivo. Il lavoro di scouting sembra venir meno in questo momento in casa Juventus. Un po’ come il Real Madrid dei galacticos di Perez (ma anche le merengues degli anni dopo), dove gli acquisti erano incentrati più che altro su top players già affermati, e non su astri nascenti su cui scommettere.

I due nomi su cui la Juventus vuole costruire il proprio futuro, sono principalmente due: Virgil Van Dijk e Kylian Mbappe. Nomi che fanno paura solo a nominarli, ma entrambi sono realmente raggiungibili?

Van Dijk possibile, Mbappe troppo difficile da arrivare

Proprio ieri, il The Sun ha riportato la notizia di un interessamento da parte della Juventus su Virgil Van Dijk. Il centrale del Liverpool, è un’uomo simbolo nei Reds di Klopp, dato che la sua presenza ha influito sul radicale cambiamento difensivo della squadra inglese. Passata da essere un colabrodo in difesa a una saracinesca. L’acquisto dell’olandese appare complesso, ma non così improbabile. Rumors affermano che la società italiana voglia versare sul conto dei Reds, ben 180 milioni di euro. A quel punto – qualora fosse confermato il rumors – il Liverpool potrebbe cedere alle avances bianconere.La situazione non pare essere la stessa se parliamo di Kylian Mbappe. Il talento francese del PSG vuole lasciare la squadra parigina a fine stagione. Il recente litigio con Tuchel, testimonia come la stella transalpina sia ai ferri corti con allenatore e ambiente. Ciò però non vuol dire che il classe 1998, debba andare per forza alla Juventus. È grande infatti la pressione del Real Madrid, squadra gradita al francese per la presenza in panchina di Zinedine Zidane. Juve dunque fuori dalla corsa Mbappe? Solo il tempo potrà dircelo. Intanto a Torino, Sarri sogna la coppia difensiva di tulipani Van Dijk-De Ligt. Niente male come ipotesi futura.