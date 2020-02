Klopp-Juventus: il tedesco potrebbe sostituire Sarri e portare Van Dijk?

La Juventus di Sarri non convince. Le prestazioni altalenanti dei bianconeri in trasferta, non stanno convincendo proprio nessuno. Società e tifosi in primis. Il progetto che il tecnico toscano ha per la sua Juventus, stenta a decollare: la squadra non sembra assimilare bene la tipologia di gioco e tra i giocatori ci sono segnali d’insofferenza. I musi lunghi dopo la sconfitta contro il Verona, testimoniano questo momento complicato della compagine bianconera. La società ha speso molto denaro in questi ultimi anni per raggiungere un solo importante obiettivo: la Champions League.

Qualora il trofeo non dovesse arrivare a fine stagione, Agnelli potrebbe cambiare registro e affidare il timone della Juventus a qualcun altro. I tifosi e il presidente non vogliono aspettare e la suggestione che calciomercatonews.com riporta nel proprio portale, è intrigante: l’arrivo in panchina di Jurgen Klopp.

Klopp e Van Dijk a Torino per il dopo Sarri?

La scorsa estate, la Juventus ci provò in maniera chiara a portare Guardiola alla corte bianconera. Tentativo andato a vuoto. Ora, nell’ultima settimana i rumors su un possibile arrivo del difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk, hanno agitato le acque del calciomercato. Dietro al potenziale arrivo del colosso olandese potrebbe esserci di più: l’approdo di Jurgen Klopp in bianconero. Qualora il tecnico del Liverpool riesca a portare a casa la Premier League dopo 30 anni, la sua storia con il club di Anfield potrebbe concludersi con un happy ending epico. Ciò può portare il tecnico tedesco a mirare ad altri orizzonti, magari a tinte bianconere portandosi appresso pure Virgil Van Dijk. Ipotesi da fanta-mercato? Nel calcio tutto è possibile.