Koulibaly-PSG vicinissimi: il senegalese compra casa a Parigi

L’imminente addio di Thiago Silva al PSG, ha indotto la dirigenza a trovare un valido sostituto del brasiliano. Il giocatore in questione è Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Napoli di Gennaro Gattuso. Il senegalese è giudicato il miglior centrale difensivo al mondo insieme a Virgil Van Dijk e Leonardo è convinto che porterà un valore aggiunto alla squadra.

La società francese segue da molto tempo Koulibaly, avendo già tentato di acquistarlo in passato. Il suo trasferimento al club parigini sembra oramai imminente, dato che il calciatore avrebbe già acquistato una casa a Parigi per il valore di 4 milioni di euro. La notizia è stata data da Le Parisien e ciò testimonia come la trattativa sia oramai a buon punto.

De Laurentiis non lo lascerà andare a prezzo di “saldo”

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, non ha intenzione di lasciar partire a prezzo di saldo il forte centrale africano. I partenopei sono disposti a cedere il classe 1991 per 75 milioni di euro. Cifra altissima per un centrale difensivo, anche se giustificata per via della qualità tecnico-tattica del senegalese. Fortemente seguito anche dal Manchester City di Guardiola. Svantaggiati per via dell’esclusione per due anni dalle coppe europee da parte della UEFA. Il PSG ha in pugno Kalidou.